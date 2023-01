Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A unidade da Copel da cidade de Ibiporã, no norte do Paraná, teve cerca de 300 metros de cabos de cobre roubados no último sábado (28), quando uma quadrilha invadiu a subestação de transmissão e distribuição de energia do município.

Segundo a assessoria de imprensa da Copel, o vigia foi amarrado pelos bandidos que levaram aproximadamente 400 quilos de material. No domingo (29), as equipes iniciaram o trabalho de reposição desses cabos.

“Não houve desligamentos decorrentes do crime, que foi relatado em boletim da ocorrência policial”, informou a Copel em nota à imprensa.