Um vídeo em que mostra os dois homens vestidos de Patati e Patatá trocando socos durante uma apresentação infantil viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu na cidade de Ituporanga, em Santa Catarina, nesta quarta-feira (5).

No meio da atração, que simula um passeio de trem pela cidade com alguns personagens, houve um desentendimento entre os funcionários.

Nas imagens, é possível ver quatro homens brigando no meio da rua. Dois deles estão com a roupa dos palhaços. Ao fundo uma pessoa diz: “Se pegaram no pau, olha só!”. Além disso, também dá para ouvir alguns gritos de crianças na gravação.

Em nota, a empresa que promove a apresentação, disse que lamenta o ocorrido e classificou a situação como “chata e indesejada”. “Providências já foram tomadas. No mais, pedimos sinceras desculpas a todos”.