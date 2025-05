Polícia Civil do Paraná (PCPR) fechou duas unidades de uma empresa de negociação de dívidas investigada pelos crimes de estelionato e induzir o consumidor a erro. A operação foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (12) em Curitiba.

Os policiais civis, com apoio do Procon de São José dos Pinhais, fecharam as duas unidades da empresa em Curitiba, localizadas nos bairros Sítio Cercado e Centro. A companhia possui outras sete em diversas cidades do Paraná.

A operação é resultado de um inquérito que vinha sendo conduzido desde 2022 pela Delegacia de Crimes Contra a Economia e Proteção ao Consumidor, na Capital.