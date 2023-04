Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher, de 19 anos, suspeita do homicídio ocorrido no dia 13 de abril, no município de Joaquim Távora. A prisão foi realizada nesta quarta-feira (26), em Santo Antônio da Platina, região Norte do Estado.

A equipe de investigações identificou um adolescente, de 15, como o segundo suspeito envolvido no crime. Ele foi apreendido na segunda-feira (24), em Santo Antônio da Platina.

CRIME- Na ocasião do caso, a mulher atraiu a vítima alegando querer ter relações sexuais no local. Após a vítima chegar, o adolescente, motivado pela suspeita, disparou tiros de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local.

O delegado da PCPR Jean Brunhari afirma que a motivação do crime estava ligada a ciúmes.

“No caso, o adolescente é o atual namorado da suspeita. Já a vítima, o ex-namorado. Por uma situação de ciúmes, a mulher arquitetou um plano para o adolescente matar o ex-namorado. No caso, ela mentiu que a vítima mandou mensagens para ela”, explica o delegado.