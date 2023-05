Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai apresentar na segunda-feira (15), o resultado final da perícia do acidente que causou a morte da cantora Marília Mendonça, em novembro de 2021.

A família da cantora e o advogado Robson Cunha foram convidados a comparecer ao local às 14h para receber o relatório com as conclusões da investigação. Os procuradores do caso também estarão presentes. O Cenipa não adiantou nenhum resultado até o momento.

