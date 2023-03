Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um estelionatário de 42 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (9) na área central de Santo Antônio da Platina/PR, após sacar R$1,3 mil da conta de uma idosa de 68 anos em uma agência bancária e tentar efetuar um empréstimo de R$15 mil em nome da vítima com o golpe do bilhete premiado. O vigilante do banco desconfiou do suspeito e acionou a Polícia Militar.

O soldado Jonatho da 4ª Companhia de Polícia Militar, que estava em horário de folga, deu voz de abordagem ao estelionatário na rua 24 de Maio, mas ele abandonou o veículo e fugiu a pé do local. Com apoio de uma equipe da Rádio Patrulha, o policial prendeu o criminoso em uma residência na rua Rio Branco.

Uma mulher que também participou do crime contra a idosa na agência bancária conseguiu fugir.

Os policiais apreenderam o carro do estelionatário, um celular, R$500, U$20, um celular recuperado de outro crime e duas folhas de cheque também recuperadas de outro crime.