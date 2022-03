Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos na tarde de sexta-feira, 4, com um simulacro de pistola e drogas, em Joaquim Távora/PR.

A equipe estava em patrulhamento pelo bairro Asa branca, quando avistou dois veículos próximos à academia do local na rua Professora Janina de Lima Cravalho. A abordagem foi feita em um dos veículos, o qual o condutor já era conhecido pelos policiais.

Em buscas no carro foi encontrado um estojo na porta do motorista, e em seu interior continha duas buchas de cocaína, com aproximadamente três gramas, uma pedra grande de crack pesando 22 gramas, além de uma bucha de maconha pesando aproximadamente 6 gramas. Também foi encontrada uma mochila no banco de trás do veículo, com um simulacro de pistola, e três celulares.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia.