A Polícia Militar fez a prisão de um homem de 49 anos alvo de dois mandados de prisão durante um patrulhamento de rotina no centro de Ribeirão do Pinhal, na última sexta-feira (09).

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento quando avistou o homem em questão, sendo de conhecimento dos PMs a existência dos mandados de prisão, expedidos pela justiça da comarca de Bandeirantes pelos crimes de furto e de não pagamento de pensão.

O homem então foi abordado e preso, sendo na sequência encaminhado para a cadeia pública de Bandeirantes para o cumprimento das penas.