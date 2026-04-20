A Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Polícia Federal prenderam sete homens em flagrante nesta quinta-feira (16), em Brasilândia do Sul, no Noroeste do Estado. A ação resultou na apreensão de 20 mil pacotes de cigarros contrabandeados, causando um prejuízo estimado de R$ 1,2 milhão ao crime organizado.

A ocorrência foi registrada em uma propriedade rural na Estrada da Pedreira, onde equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM) flagraram o grupo realizando o carregamento da carga ilícita em um caminhão.

Além do veículo de carga, outros dois automóveis de apoio também foram interceptados, todos transportando cigarros de origem paraguaia sem a devida regularização fiscal.

A ação teve início após denúncias anônimas indicarem que o local funcionava como depósito de mercadorias ilegais. Com a confirmação da atividade criminosa, os suspeitos foram abordados e presos em flagrante.

Os suspeitos, os veículos e a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. Posteriormente, os produtos foram entregues à Receita Federal, enquanto os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.