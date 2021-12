Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná está distribuindo pulseiras de identificação para prevenir o desaparecimento de crianças durante o feriado de fim de ano, no litoral do Paraná. Policiais civis especializados em investigações de desaparecimentos de crianças estão orientando familiares sobre os cuidados preventivos.

As pulseirinhas possuem um campo para preenchimento do nome do responsável e telefone para contato. O acessório auxilia em casos de desaparecimento, já que identifica o responsável para que seja feito contato caso a criança seja encontrada.

O trabalho de prevenção e orientação será realizado durante toda a operação Verão no litoral. Os policiais civis atuam das 10h às 17h, à beira-mar.