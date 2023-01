Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 9 de janeiro, por volta de 00h30, em uma rua no bairro Aparecidinho 2, em Santo Antônio da Platina/PR, um homem, em posse de pedaço de pau, agrediu um idoso de 64 anos com um golpe na cabeça, e em seguida roubou R$ 250 e um aparelho celular da vítima, que foi encontrada desacordada por uma moradora da vizinhança

Investigadores da Polícia Civil iniciaram diligências e obtiveram imagens que auxiliaram na identificação do suspeito, um homem de 39 anos, que já possuía mandado de prisão em aberto por descumprir condições do regime semiaberto.

O suspeito foi localizado pelos investigadores no começo da tarde de ontem (19) e o prenderam, encaminhando-o em seguida para a Cadeia Pública de Andirá.