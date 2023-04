Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio das equipes de Ribeirão do Pinhal e Siqueira Campos, cumpriram, na tarde de quinta-feira (6), um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no centro de Jundiaí do Sul/PR. Um homem de 22 anos foi autuado por tráfico de drogas.

Investigações da Delegacia de Ribeirão do Pinhal apontavam que naquele endereço ocorria comercialização de drogas. A PCPR solicitou, então, autorização judicial para vistoriar o ponto

O pedido foi acolhido pela juíza da comarca. Os policiais civis encontraram, durante inspeção, diversas porções de crack, cocaína e maconha, além de grande quantidade de dinheiro proveniente do tráfico.

O indivíduo preso, que já registrava passagem por tráfico de drogas em Cambé/PR, foi encaminhado para cadeia pública de Bandeirantes/PR.