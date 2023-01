Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) solucionou 83% dos homicídios e concluiu 67% dos inquéritos policiais na primeira fase do Verão Maior Paraná, no Litoral e Costa Noroeste do Estado. Também foram presas 269 pessoas durante o período de 16 de dezembro a 20 de janeiro.

Os seis homicídios ocorreram em Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Pontal do Paraná e Porto Rico. No período, foram instaurados 347 inquéritos policiais de crimes diversos como roubo e tráfico de drogas, por exemplo. Entre as cidades que mais realizaram procedimentos estão Guaratuba e Matinhos, ambas no Litoral.

“Este ano tivemos um número reduzido de homicídios, foram seis desde o começo do Verão Maior Paraná. Conseguimos elucidar cinco e as investigações do último estão bem encaminhadas”, explica o delegado operacional do Verão Maior Paraná pela PCPR, Rodrigo Brown.

Na temporada de verão, a PCPR reforçou o efetivo com 287 servidores, entre delegados, investigadores, papiloscopistas e escrivães, que atuam no Litoral e na Costa Noroeste para garantir maior segurança aos moradores e turistas.

Além dos atendimentos de polícia judiciária, a PCPR está à disposição dos moradores e veranistas com serviços e orientações, como entrega de pulseiras de identificação, de material informativo e apresentação com cães policiais.

“A Polícia Civil participou de vários eventos orientando o pessoal. É muito trabalho para trazer segurança e conforto para todos os paranaenses”, concluiu o delegado.

SERVIÇOS– Durante a segunda fase da temporada, a PCPR continuará com os serviços da delegacia móvel. A unidade funciona em um ônibus, com instalações modernas e equipamentos de última geração e estará disponível aos finais de semana alternados, das 9h às 17h, na praia de Caiobá, em Matinhos, ou na Praia de Central de Guaratuba.

Os policiais civis estarão à disposição para orientações gerais sobre denúncias, atestados de antecedentes criminais, além de confeccionar boletins de ocorrências e informar ao cidadão sobre os trabalhos de polícia judiciária. O Grupamento de Operações Aéreas (GOA) também fornece apoio com dois helicópteros: um para o atendimento no Litoral e outro para a Costa Noroeste.

PCPR NA COMUNIDADE– No Verão Maior Paraná, os veranistas e moradores também contam com eventos da PCPR na Comunidade. O projeto tem o objetivo de levar informações à população, promover atendimento humanizado, aproximar a Polícia Civil da população, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e concluir investigações. A iniciativa, além de fortalecer a prestação do serviço público, também representa a instituição em atividades em prol da população.