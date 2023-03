Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O inquérito policial de um estupro ocorrido contra uma mulher, de 22 anos, em Ponta Grossa, em janeiro deste ano, foi concluído pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). O homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na quarta-feira (8), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Crime

Na ocasião, a vítima e o suspeito saíram de uma casa noturna até uma residência no bairro de Olarias. No local, a vítima negou querer ter relações sexuais com o indivíduo. O mesmo a agrediu fisicamente com socos na cabeça, causando um desmaio. A vítima foi abusada enquanto estava desacordada.

Por conta das agressões, a mulher precisou ser encaminhada ao atendimento médico onde relatou o abuso sexual.

A delegada da PCPR, Cláudia Kruger, afirma que o suspeito fugiu de carro de Ponta Grossa para Campo Largo após cometer o crime.

‘‘A equipe ficou investigando o caso e a localização do indivíduo até chegar a notícia de que provavelmente o sujeito teria saído da cidade. Nisso, ele foi identificado em trânsito no município de Campo Largo e preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)’’, afirma a delegada.

Denúncias

A PCPR ressalta que trabalha constantemente no combate à violência contra a mulher, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra este tipo de crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.