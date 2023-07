Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar do Paraná formou nesta semana a turma do 1º Curso de Gestão Estratégica de Policiamento de Choque (CGEPOC), com a finalidade de aprimorar o planejamento logístico e operacional no comando de tropas em situações que envolvem gestão e controle de multidões.

O curso contou com 210 horas-aula, que foram ministradas em seis semanas. Ao todo, foram formados 31 oficiais, sendo três tenentes-coronéis, 12 majores, 15 capitães e um tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará.

O comandante do Batalhão de Polícia de Choque (Bpchoque), tenente-coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, frisou que o curso possibilita aos oficiais o emprego das tropas especializadas com aplicação eficiente do uso seletivo e diferenciado da força.

“A gestão eficiente de multidões exige dos comandantes conhecimentos específicos de dinâmicas de movimentos sociais, policiamento em eventos, psicologia das massas, logística de emprego de tropa, doutrina de controle de multidões, técnicas e tecnologias não letais e legislação relacionada ao direito de manifestação”, explicou.

Além das disciplinas ministradas por oficiais especialistas no assunto, os discentes tiveram a oportunidade de participar de palestras com representantes de movimentos sociais e identitários, juízes e promotores, além de acompanhar o planejamento e execução de operações que envolvem partidas de futebol na capital paranaense, missão que é exclusiva do BPChoque.