A Polícia Militar do Paraná lançou nesta terça-feira (1º) a Operação 10 de Agosto, que intensifica o patrulhamento em todo o Estado para reprimir crimes e fortalecer o policiamento preventivo de proximidade. A operação é uma das principais ações relativas ao 169º aniversário da corporação, a ser comemorado na quinta-feira da próxima semana.

O lançamento ocorreu no Quartel do Comando Geral, em Curitiba, de onde viaturas e equipes policiais se deslocaram para diversos pontos da cidade e Região Metropolitana, assim como para todas as regiões do Estado, simultaneamente. A operação se estenderá até este domingo (6).

“Com a Operação 10 de Agosto, estamos empenhados em fortalecer a prevenção a crimes e estreitar laços com a comunidade. A participação da população é fundamental, pois ela pode nos repassar denúncias e informações valiosas que resultam em prisões e apreensões”, destacou o subcomandante-Geral da PMPR, coronel Paulo Henrique Semmer.

Efetivos de todos os Comandos Regionais e Batalhões da Polícia Militar estão sendo empregados na operação. Além disso, o Comando do Policiamento Especializado e o Comando de Missões Especiais têm equipes em todo o Paraná.

As ações de policiamento envolvem diversas modalidades, com o uso de viaturas, motos, módulos móveis e até aeronaves, com cada unidade atuando em sua área específica.

O Regimento de Polícia Montada (RPMon) contará com equipes hipomóveis posicionadas em pontos estratégicos da Grande Curitiba. Os Batalhões de Polícia Rodoviária (BPRv), de Polícia de Trânsito (BPTran) e os Pelotões de Trânsito em todo o Estado intensificarão as ações preventivas e, eventualmente, repressivas de trânsito, nas vias e rodovias estaduais.

COMEMORAÇÃO – A Banda de Música da Polícia Militar do Paraná, com mais de um século de vida, também vai comemorar o aniversário da corporação com apresentações em pontos turísticos de Curitiba. Os eventos acontecerão nos dias 12 de agosto, às 10 horas, na Boca Maldita; 13 de agosto, às 15 horas, no Parque Barigui, e no dia 20 de agosto, às 15 horas, no Parque Tingui. Todos os shows são gratuitos. Haverá, ainda, celebrações e solenidades internas da corporação.

No dia 26 de agosto será realizado um passeio motociclístico, com saída 10h30 da Academia Policial Militar Guatupê (BR-277, km 72) e trajeto até o Palácio Iguaçu. No mesmo dia, a partir das 10 horas, também no Palácio Iguaçu, acontece a exposição de carros antigos, com presença de bandas, atrações artísticas e food trucks.