Um grupo de policiais do Espírito Santo se solidarizou e comprou bolo e refrigerante para uma garotinha que fazia aniversário. A família não tinha condições de comemorar com uma festinha, mas os heróis foram lá e tornaram o dia da menina inesquecível!

Era um patrulhamento normal de policiais do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar do ES. O grupo passava por uma rua no bairro Ilha das Flores, quando descobriu que uma criança ali fazia aniversário. Como a família não tinha condições de fazer a festinha para a pequena Ana Beatriz de Souza Cruz, os militares compraram um bolo, refrigerante e cantaram um super parabéns para a garota!

“Foi uma coisa muito bonita o que eles fizeram. Tem gente que acha que policial não é sensível , mas tem gente que tem coração. Eles têm que cumprir o serviço deles, mas não é só violência, eles fizeram o dia da minha sobrinha muito feliz”, disse Ana Paula, tia da criança.

Ela é muito faladeira”

Segundo a tia, Ana Beatriz é muito faladeira e sempre brinca com os policiais quando eles passam na rua.

“Essa semana não foi diferente. Quando as viaturas chegaram na rua dela, ela já foi contando que era seu aniversário”, disse.

Quando os policiais perguntaram se teria bolo para comemorar, a criança respondeu que não e isso sensibilizou os militares.

Com a tia e a mãe da criança sem condições, os policiais resolveram adoçar o dia da garota. Ela merece!!

Festinha com bolo e tudo!

Duas viaturas permaneceram no local e uma terceira foi até o comércio mais próximo.

Minutos depois eles voltaram com as compras. A pequena Ana Beatriz teria direito a uma festinha linda!

Os militares, junto com amiguinhos, a mãe e a garota, cantaram parabéns ali mesmo.

“Viva a Bia!”, um deles disse.

E rolou até o momento para o pedido secreto ao apagar as velinhas.

“Já fez o pedido, Bia?”, perguntou um militar. “Já fiz sim!”, respondeu a garota.

Super feliz

O dia nunca vai sair da memória de Ana Beatriz.

Segundo a tia da criança, no dia seguinte, a garotinha só falava disso na escola!

“Ela até chegou na escola contando para todos que recebeu uma festa dos policiais e que estava famosinha”, contou a tia.

Olha que festinha linda que a Bia ganhou!