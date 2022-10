Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No fim da tarde desta quarta-feira (19), após série de diligências investigativas, foi localizado e apreendido em Ibaiti/PR o GM Celta, de cor vermelha, envolvido no acidente ocorrido no último fim de semana em Santo Antônio da Platina/PR, que deixou um mototaxista gravemente ferido.

O caso tomou repercussão na região em razão de o motorista do Celta ter cruzado a preferencial e colidido com uma motocicleta, e em seguida fugido do local sem prestar socorro à vítima, Isaías de Paula, 50 anos, que foi socorrido em estado grave.

A informação de que o veículo estaria escondido em uma cidade da região foi disseminada entre as forças de segurança, e policiais militares de Ibaiti/PR localizaram o carro.

Também já foi identificado o suspeito do crime, um homem de 57 anos, o qual será interrogado nos próximos dias pelo cometimento dos crimes de causar lesão corporal culposa grave no trânsito agravada pela omissão de socorro e embriaguez ao volante e fuga do local de acidente.

Segundo o delegado Rafael Guimarães, ainda faltam algumas diligências para finalizar o inquérito, como perícias e oitiva da vítima que ainda está hospitalizada.

Por fim, o delegado conclui que embora o fato tenha sido grave houve uma positiva comoção na sociedade para auxiliar na investigação, com colaboração de policiais civis e militares platinenses, mesmo na folga, cidadãos, advogado da vítima, imprensa e policiais de Ibaiti/PR e também da Delegacia de Crimes de Trânsito de Curitiba/PR.