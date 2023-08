Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Durante uma operação de trânsito realizada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no início desta madrugada (28), no Km 03 da PR-855, no município de Bandeirantes/PR, as autoridades abordaram um ônibus que seguia de Campo Mourão com destino ao município de Aparecida.

Após uma revista minuciosa no compartimento de carga do ônibus, os policiais encontraram três sacolas que levantaram suspeitas. Ao verificar o conteúdo das bagagens, foi descoberto que elas continham diversos pacotes de óculos, além de celulares e perfumes de marcas diversas.

Um passageiro que estava na posse dos produtos, afirmou que os itens eram do Paraguai, mas que não havia passado pelo devido desembaraço fiscal. Ela declarou que tinha a intenção de levar os produtos até a cidade de São Paulo, onde a entregaria a uma pessoa que levaria os produtos até a cidade de Caruaru, em Pernambuco.

Diante da situação, as autoridades entraram em contato com o plantão da Delegacia da Polícia Federal, que orientou a qualificação do passageiro e seu posterior depoimento para que ela pudesse seguir viagem. No entanto, os produtos apreendidos foram relacionados e direcionado para o pátio da Receita Federal em Londrina.

4.320 óculos de diversas marcas e modelos.

06 frascos de perfumes