O feriado da Proclamação da República teve intensificação da fiscalização nas rodovias paranaenses, realizada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Entre os dias 15 e 17 de novembro, a operação resultou em um expressivo número de autuações, com 2.446 autos de infração de trânsito emitidos.

Dentre as infrações, 13 motoristas foram flagrados dirigindo sob a influência de álcool, conforme o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, 22 condutores se recusaram a realizar o teste do bafômetro, sendo autuados de acordo com o artigo 165-A do CTB. Quatro motoristas foram presos em flagrante por dirigirem com nível de álcool acima do permitido, configurando crime de trânsito.

A fiscalização de velocidade também foi rigorosa, com 5.823 imagens de radar registrando veículos trafegando acima do limite permitido. Infelizmente, apesar dos esforços das autoridades, nove pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito durante o feriado, em decorrência de imprudências ou condições adversas.

Durante a operação, o BPRv também recuperou dois veículos com registro de furto ou roubo.