Equipe da Polícia Rodoviária Estadual do Posto de Siqueira Campos/PR, com apoio de policiais da Rádio Patrulha de Joaquim Távora/PR e Quatiguá/PR, prenderam na noite de ontem (5) um foragido da Justiça procurado pelo crime de homicídio, após informações da Agência Local de Inteligência do 2º BPM.

A abordagem aconteceu no entroncamento da PR-092 com a PR-218. O suspeito estava como passageiro em GM/Cruze, e contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio expedido pela Justiça da Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR. Com os demais ocupantes do veículo nada de ilícito foi encontrado.

O foragido foi encaminhado à Cadeia Pública de Carlópolis/PR.