Uma professora ficou ferida após ser agredida pela mãe de um aluno dentro de sala de aula, no Colégio Estadual Paulina Pacífico Borsari, em Rancho Alegre, no norte do Paraná. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (9) pela Polícia Militar (PM) do município.

A vitima teve ferimentos no olho direito e no céu da boca, ainda segundo a PM. A discussão aconteceu nesta terça-feira (6), quando a mãe do jovem de 18 anos invadiu o colégio, após receber a ligação de uma aluna, dizendo que o filho teria sido agredido pela docente, de 46 anos.

De acordo com o Cabo Rogério da PM de Rancho Alegre, os policiais receberam a denúncia de que o aluno bateu na professora, após ela pedir que ele desligasse o celular.

Uma audiência preliminar será realizada para apurar o caso.