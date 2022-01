De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas foram localizadas nas proximidades de um carro em chamas e apresentavam várias perfurações pelo corpo, tiros na cabeça e mãos amarradas.

“Por volta da zero hora, a Polícia Militar de Quedas do Iguaçu recebeu um telefonema informando que em uma comunidade, denominada Cilo, na área rural, havia acontecido alguns disparos de arma de fogo. Rapidamente a equipe se deslocou para o local e lá encontrou quatro pessoas do sexo masculino já alvejadas”,