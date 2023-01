Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na quarta-feira (25), Fabrício Pacholok e a esposa Juliane Sestak sofreram um acidente ao realizar um passeio de balão em Praia Grande (SC). O fisiculturista gravou o exato momento em que o balão cai.

Em decorrência ao acidente, o casal sofreu diversas fraturas – a esposa fraturou a tíbia e a fíbula, e ele quebrou o fêmur, as costelas e o pé. Fabrício Pacholok estava gravando um vlog do passeio quando o balão colidiu com cabos de energia, resultando na queda dele.

O atleta Fabrício Pacholok

Pacholok é fisiculturista, formado em educação física e treinador de atletas de fisiculturismo no Brasil. De acordo com o atleta, ele atua no campo há mais de 20 anos. No Instagram, o treinador tem quase 400 mil seguidores e posta vídeos e conteúdos voltados para o bem-estar físico.

(Foto: Reprodução/redes sociais)

No Youtube, o educador e atleta conta com aproximadamente 240 mil inscritos, na plataforma ele publica vídeos de reações, vídeos de treinos e também alguns com dicas para as pessoas que querem entrar no mundo do bodybuilding.

O fisiculturista participou de diversas competições como bodybuilder e possui diversos troféus.