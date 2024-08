Na manhã da última segunda-feira (12), uma operação coordenada pela Polícia Civil do Paraná resultou na prisão de dois indivíduos em Carlópolis. A ação ocorreu após investigações relacionadas a um latrocínio recente na região. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais apreenderam drogas e dinheiro, levando os suspeitos a responder por tráfico de entorpecentes.

Em uma colaboração conjunta com as forças policiais de São Paulo, o principal suspeito do latrocínio foi capturado em Fartura/SP. Além da prisão, uma arma de fogo calibre .357, produto de furto, também foi apreendida no local.

Essa operação demonstra a eficácia da cooperação policial interestadual na solução de crimes graves, como o latrocínio, e no combate ao tráfico de drogas. As investigações continuam, e novas diligências estão em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso. A Polícia Civil reafirma seu compromisso em garantir a segurança e a justiça, agindo com rigor contra o crime organizado e a violência na região.