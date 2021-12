Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Rocam (Ronda Ostensiva Com Motocicletas) apreendeu mais uma motocicleta com o escapamento irregular no fim de semana, em Santo Antônio da Platina/PR.

A equipe estava em patrulhamento no bairro Aparecidinho 2, quando se deparou com uma motocicleta fazendo muito barulho por conta do escapamento. A abordagem foi feita, e em consulta ao sistema os policiais descobriram que o condutor estava com a CNH vencida há mais de 30 dias e que a documentação da motocicleta estava em atraso.

Ao verificar a motocicleta, os policiais constataram que o escapamento estava irregular e os retrovisores em desconformidade com as normas do Contran.

O condutor foi orientado e liberado no local e a motocicleta apreendida e recolhida ao pátio da 4ª Companhia de Polícia Militar.