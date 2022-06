A Rocam apreendeu no início da noite de segunda-feira, 27, uma motocicleta Honda XRE 300 clonada, em Santo Antônio da Platina/PR.

Após informações de que na cidade havia motocicletas clonadas, a equipe Rocam, em patrulhamento pela rua Antônio de Castro Vilas Boas, avistou uma motocicleta suspeita e abordou o condutor.

Em consulta ao sistema constatou-se pendências administrativas, e em verificação minuciosa os policiais notaram que o QR code da placa era um adesivo e não respondia ao tentar ler o código. Em verificação à numeração do motor, os PMs observaram que estava desalinhada, dando indícios de adulteração.

A equipe entrou em contato com o proprietário que consta no documento, na cidade de Santa Helena/PR, que informou que a motocicleta original estava com ele.

Diante dos fatos, a motocicleta clonada e o condutor foram encaminhados à 4ª Companhia de Polícia Militar, e em seguida à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.