Uma agência do banco Bradesco foi alvo de quatro suspeitos armados com fuzis na madrugada deste sábado (26), em Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu por volta das 3h da manhã, na Avenida Fernandes Andrade.

Ainda segundo a PM, a quadrilha havia trocado tiros com agentes do 17º Batalhão momentos antes em uma estrada rural, a PR-511, que dá acesso a Contenda e Araucária. Ao menos três veículos, entre eles uma SUV e uma caminhonete, foram usados na ação, que contou com cerca de 10 bandidos. Eles conseguiram fugir.

O local foi isolado e os policiais acionaram o Instituto de Criminalística e o Esquadrão Antibombas para desarmar alguns explosivos.

A reportagem do RIC Mais entrou em contato com o banco Bradesco e aguarda um retorno.