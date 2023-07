Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-368, em Mamborê, na região centro-oeste do Paraná, na noite deste domingo (23). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro bateu em uma mula e depois contra outro veículo.

O acidente aconteceu por volta das 19h30. Segundo a PRF, a mula estava no meio da via, quando foi atingida por uma Mitsubishi Outlander que se deslocava de Maringá para Cascavel. Com o impacto, a caminhonete rodou e bateu de frente com um Fiat Cronos, que seguia de Foz do Iguaçu para Maringá.

O condutor da Outlander e duas passageiras do Cronos foram encaminhados ao hospital. Outras três pessoas não ficaram feridas.

A mula morreu no local