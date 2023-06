Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três pessoas morreram em um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (3) na BR-163, em Santo Antônio do Sudoeste, no interior do Paraná. Dois veículos estiveram envolvidos na batida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas das vítimas estavam no Gol e a outra estava em um Ômega. O Corpo de Bombeiros foi acionado no local, porém os três já estavam sem vida.

Os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). As vítimas ainda não foram identificadas.