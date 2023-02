Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente na noite de sexta-feira (3) deixou quarto pessoas mortas na BR-470, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O carro saiu da pista e atingiu uma árvore. Com o impacto da batida, o automóvel ficou dobrado ao meio.

Apenas uma passageira sobreviveu à colisão, registrada no Km 181, no bairro Pombinhas. Todas as cinco pessoas estavam em um veículo Gol com placas de Lages.

Morreram no acidente o motorista, de 35 anos, uma passageira de 32, outra de 57 e um jovem de 16 anos. A única sobrevivente, uma mulher de 57 anos, estava presa às ferragens e teve ferimentos graves. Ela foi levada pelos bombeiros ao Hospital de Pouso Redondo.

Equipes de resgate de duas cidades precisaram prestar apoio na ocorrência para ajudar a tirar as vítimas do veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e vai apurar o que pode ter provocado o acidente.

Foram identificadas como sendo da mesma família as quatro pessoas que morreram na noite desta sexta-feira (3) em um grave acidente na BR-470, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí. Todos moravam em Lages, na Serra Catarinense, cidade a cerca de 100 quilômetros de onde ocorreu a batida.

A leia a matéria completa no NSC Total