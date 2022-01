Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Capotamento no viaduto próximo ao São Miguel Arcanjo em Bandeirantes

Na tarde de quinta feira (6), por volta das 13h00min, a equipe do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes recebeu uma solicitação, onde dizia que havia um carro capotado com duas pessoas dentro.

Chegando no local, a equipe de socorristas, se depararam com um veículo VW Gol quadrado de cor verde com placas de Bandeirantes, onde no mesmo haviam dois homens, o motorista e um acompanhante.

As duas vítimas a princípio em estado de leves ferimentos a princípio, foram encaminhadas pelos Bombeiros para o Pronto Socorro de Bandeirantes, para passar por exames médicos para saber certo se teve ou não maiores ferimentos.

O pai de uma das vítimas, relatou que os mesmos estavam em uma chácara, quando seu filho saiu com o Gol, sendo que logo atrás em outro carro seguiam o pai e outro irmão da vítima, quando os mesmos estavam passando pelo viaduto, logo que sai da PR 855 para entrar na BR 369, avistaram o Gol capotado.

Equipes de socorristas dos Bombeiros, tiraram o Gol para beira da pista para não ter risco de outro acidente, pois no local havia uma curva fechada com pouca visibilidade. O Gol teve danos materiais de média monta.