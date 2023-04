Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) vai intensificar as fiscalizações nas rodovias estaduais durante o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. A operação visa coibir infrações de trânsito e aumentar a segurança dos usuários das rodovias entre esta sexta-feira (28) e a próxima segunda (1º), período em que deve ocorrer maior fluxo de veículos nas estradas.

As ações preventivas serão intensificadas pelos policiais rodoviários estaduais com radares, etilômetros, pontos-base e patrulhamento móvel. Além disso, o BPRv conta com equipes com cães farejadores, possibilitando a fiscalização rápida nos veículos para a localização de drogas e armas.

O BPRv orienta que os motoristas chequem a manutenção do veículo antes de viajar. Freios, pneus, suspensão e os faróis precisam estar em boas condições. É importante o condutor também verificar se o carro está com estepe, macaco e a chave de roda, caso seja necessário fazer a troca de pneu durante a viagem.

Outras orientações importantes são o cuidado na direção, não manusear celular ou outros dispositivos durante a condução do veículo, não ultrapassar pela faixa contínua, usar as cadeirinhas adequadas para transporte de crianças e os dispositivos corretos caso haja o transporte de animais de estimação.

Caso se depare com alguma situação de crime ou sofra um acidente de trânsito, o usuário deve acionar a Polícia Militar pelo fone 190 ou diretamente o BPRv pelo fone 198.