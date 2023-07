Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As Agências do Trabalhador do Paraná começam esta semana com 14.133 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.328 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 408, abatedor de porco, com 330, e safrista, com 299.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (3.055). Entre as função que lideram as ofertas, são 246 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 241 para operador de telemarketing apenas ativo, 225 para atendente de telemarketing e 210 para auxiliar de linha de produção.

Clique aqui e confira todas as vagas pelo estado