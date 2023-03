Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi surpreendida com a maior das responsabilidades nesta quarta-feira (29). Os policiais salvaram a vida de um bebê engasgado em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O momento em que o policial conseguiu reanimar a menina foi gravado pela câmera no colete. Veja o vídeo abaixo.

Conforme informou a PRF, era por volta das 16h quando os policiais receberam um pedido de ajuda de um funcionário da Prefeitura de Irati, cidade do Sudeste do Paraná, que fica a 155 quilômetros de Curitiba..

O funcionário contou que estava levando a bebê, de dois meses, para para procedimentos médicos na capital paranaense e, pouco antes de chegar no posto da PRF, a menina se engasgou. O rapaz percebeu que a bebê, que já apresentava problemas respiratórios, parou de respirar e pediu ajuda.

Os policiais, de imediato, colocaram a criança na viatura e começaram a seguir sentido a Campo Largo. No caminho, um dos policiais realizava manobras de desafogamento até que conseguiu reanimar a criança.

Veja o vídeo do momento em que o policial salva a menina:

A menina foi entregue, acompanhada da mãe, no Hospital do Rocio. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela, mas deve ficar internada para dar continuidade do atendimento.