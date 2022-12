Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Doar é um gesto de amor, assim, os amigos Denis Sabião dos Santos (Tekão da Lourifarma) e Tiago Cristovão de Carvalho (Advogado) realizaram nesta quarta-feira (21/12) a entrega de diversas cestas básicas e caixas de leite para a casa de apoio Estrela da manhã e para a comunidade da Pedreira na cidade de Jacarezinho-PR.

A casa de apoio estrela da manhã é uma organização não governamental que depende de doações para poder atender a população de várias cidades da nossa região.

A ação busca incentivar as pessoas colaborarem com a entidade, bem como, os amigos (empresários) realizaram as doações em forma de agradecimento a todos amigos e clientes que fizeram parte da nossa vida no ano de 2022.

Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero 2023 com muita saúde, paz e prosperidade!