Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O governo do presidente Lula decidiu encerrar o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (Pecim) criado em 2019 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que transformava escolas públicas para o modelo cívico-militar. A decisão é conjunta do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa.

No Paraná, são 12 os colégios cívicos-militares que estão dentro deste programa federal. Ao invés de encerrar, como fez o governo Lula, o governo do Paraná deve migrar estas 12 escolas para o modelo estadual — que conta hoje com 194 escolas cívico-militares.

Para ler a matéria completa, acesse o blog Politicamente, do jornalista Karlos Kohlbach, clicando aqui