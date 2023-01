Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou nesta sexta-feira (13) o resultado do Vestibular 2023. A maioria entre os aprovados no vestibular 2023 da são mulheres, estudantes de escolas públicas, jovens com menos de 18 anos e residentes de Curitiba.

O resultado foi comemorado com o tradicional banho de lama pela primeira vez após dois anos de restrição devido a pandemia do Covid-19. A ação aconteceu no campus Agrárias da UFPR, em Curitiba.

De acordo com a universidade, foram inscritos 35.094 candidatos, sendo aprovados 4.410. Destes, 2.771 (62,83) foram aprovados por ampla concorrência, e 1.637 (37,12%) foram aprovados por algum tipo de cota (estudantes de escolas públicas e subcotas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência). 14 candidatos foram selecionados para as vagas suplementares ofertadas para pessoas com deficiência.

O resultado do vestibular foi divulgado às 14 horas e logo em seguida, centenas de calouros e calouras mergulharam na piscina de lama, junto aos amigos, familiares e professores.

Confira abaixo o perfil dos aprovados.

Perfil dos aprovados

Total de inscritos no vestibular 2023: 35.094

Total de aprovados:

4410, em 124 cursos, dos quais 2771 (62,83%) na concorrência geral e 1637 (37,12%) por cotas para estudantes de escola pública, com subcotas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Ensino médio

Cursaram em escola pública – 2476 (56,15%)

– 2476 (56,15%) Cursaram em escola particular – 1934 (43,85%)

– 1934 (43,85%) 52,43% dos aprovados concluíram o ensino médio em 2022.

Cursinho

60,68% dos aprovados informaram não ter feito cursinho-pré-vestibular

39,32% fizeram pelo menos um semestre de cursinho

Vestibulares anteriores

61,03% dos aprovados nunca haviam prestado vestibular antes

38,97% já haviam prestado vestibular pelo menos uma vez antes

Estado de residência dos aprovados:

Paraná – 3956 (89,71%)

Outros estados – 454 (10,29%). Os estados com mais aprovados depois do Paraná são, pela ordem: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Cidade de residência dos aprovados:

Curitiba – 2213 (50,18%)

Outros municípios da Região Metropolitana de Curitiba: 896 (20,32%)

Municípios do interior do Paraná: 847 (19,21%)

Municípios fora do Paraná: 454 (10,29%)

Idade dos aprovados