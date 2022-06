Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A área de escape do quilômetro 667 da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Estado, evitou dois acidentes nesta quarta-feira (15), véspera do feriado de Corpus Christi.

De acordo com a Arteris, a primeira ocorrência foi registrada às 11h24, quando o motorista de um caminhão carregado com 14 toneladas de carne fez uso do disposto. O condutor, de 41 anos, não se feriu. Ele informou que precisou utilizar a área, após perceber problemas nos freios. O caminhão percorreu 65 metros na caixa com cinasita até parar em segurança.

Já no período da tarde, às 17h38, ocorreu a segunda entrada na mesma Área de Escape. Desta vez, o motorista de uma carreta com 50 toneladas de celulose precisou fazer uso do dispositivo, depois que o veículo também apresentou problemas no sistema de freios. O condutor, de 53 anos, já conhecia a área e adentrou por 60 metros na estrutura – até parar em segurança. Ele também não se feriu.

Operação especial de feriado

A segunda entrada ocorreu justamente na janela de maior movimento prevista para saída de feriado – entre 14h e meia-noite da quarta-feira. Com isso, além de salvar mais duas vidas, a área de escape contribuiu certamente para minimizar transtornos com possível obstrução da via em período de grande movimento.

A Arteris Litoral Sul prossegue com a operação especial de feriado até domingo. São cerca de 600 profissionais mobilizados para atendimento nas rodovias, com serviço de guincho, monitoramento de tráfego e assistência pré-hospitalar.