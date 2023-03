Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foi um dia diferente para as mulheres que frequentam o CRAS do bairro Aeroporto. Primeiro elas ouviram uma palestra com o pessoal do NUMAPE (o Núcleo Maria da Penha da UENP) “sobre violência doméstica” e “empoderamento feminino”. Depois curtiram o sol e o calor na piscina de uma chácara reservada especialmente para elas, com direito à música ao vivo e distribuição de brindes.

“Foi um dia que fizemos questão de preparar com muito carinho. Queríamos que elas fossem a prioridade. Essas mulheres saem muito pouco de casa. E, quando saem, é com os filhos. Dessa vez pedimos para que elas deixassem os filhos em casa com alguém, para que pudessem aproveitar ao máximo o evento. Foi um momento só delas”, explicou Camila Buzetti, Assistente Social do CRAS do Aeroporto.

No CRAS da Vila São Pedro as mulheres também tiveram um dia especial. Além de participarem de um “show de prêmios” que contou com a ajuda do comércio local, elas se reuniram no prédio da antiga Estação do Ofício para cuidar da beleza. Maquiadoras e cabeleireiras voluntárias ficaram a tarde toda à disposição das homenageadas, que ficaram muito satisfeitas com o resultado.

“Eu estou me sentindo empoderada”, disse Carla Rodrigues de Lima, que há nove anos frequenta o CRAS da cidade. Ela saiu do Ceará para morar em Jacarezinho, cidade natal do ex-marido. Longe de casa e recém-separada, ela entrou em depressão. E foi no CRAS que encontrou forças para recomeçar. “O pessoal do CRAS me acolheu e me ajudou na fase mais complicada da minha vida. Ali eu fiz vários cursos, oficinas, e tive várias experiências de convivência. Tudo isso foi fundamental para eu me reerguer”, conta.

Luana Tezi foi uma das voluntárias que ajudou no trabalho de maquiagem. Ali, no meio das mulheres do CRAS ela se sente em casa. Até porque foi no CRAS que a vida dela começou a mudar para melhor. “Em 2016 meu marido foi embora de casa. Eu fiquei sozinha, desempregada, e com uma filha pequena para criar. Eu estava passando necessidade. Precisava de uma assistência”, lembra. “Quando procurei o CRAS, eles me ofereceram um curso de maquiagem. Eu fiz, gostei, e fui me aperfeiçoando. Hoje eu trabalho como maquiadora. Encontrei uma profissão graças ao CRAS”, explica.

O que é o CRAS

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é o órgão responsável por coordenar as atividades assistenciais nos bairros. O objetivo é atender famílias em situação de vulnerabilidade que precisem de auxílio social. Em Jacarezinho funcionam dois CRAS. Um no bairro Aeroporto e outro Vila São Pedro. Dentre os serviços prestados estão o atendimento para quem deseja fazer o Cadastro Único, se inscrever no Bolsa Família e fazer parte do PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. As unidades contam com assistentes sociais, psicólogos e agentes da prefeitura para auxiliar no atendimento.

O CRAS possui ainda oficinas de capacitação em parcerias com empresas locais e os centros de convivência. Aliás, é por meio dos centros de convivências que o CRAS oferece atividades como passeios e atividades de lazer como as que foram realizadas no último dia 8.

A secretária municipal de assistência social, Eliandra Gonçalves, destaca que todo o atendimento prestado pelo CRAS é gratuito e é um direito da população. “Todas as famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade pessoal e social, que estejam passando por conflitos familiares e comunitários como desemprego e insegurança alimentar podem nos procurar. Nós atendemos pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, entre outros. A nossa missão é fazer com que os direitos daqueles que nos procuram sejam respeitados, garantindo assim a autonomia das famílias”, conclui a secretária.