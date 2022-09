Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam no início da noite desta segunda (26), em Cambará, região norte do Paraná, um automóvel Renault Logan que estava completamente carregado com cigarros de origem paraguaia.

A abordagem se deu quando os policiais faziam ronda pela BR369, nas imediações da praça de pedágio desativada e desconfiaram do veículo, que portava placas divergentes do cadastro do sistema policial.

Após mais de 3 quilômetros de fuga o contrabandista foi abordado e contido.

O preso, um homem de 28 anos e morador de Jacarezinho, informou que realizava o transporte de ilícitos; ao vistoriar o veículo a equipe constatou se tratar de cigarros paraguaios, das mais variadas marcas.

A carga era transportada no compartimento de carga do automovel (porta malas), bem como em toda a extensão dos bancos dos passageiros (frente e de trás); devido ao grande volume de mercadoria transportada no carro só havia espaço para o motorista.

O preso não informou onde entregaria a carga, mas disse que receberia certo quantia em valor pelo transporte.

O veículo foi encaminhado junto com a mercadoria para a Receita Federal e o preso apresentado a autoridade policial na sede da Polícia Federal de Londrina.