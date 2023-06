Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No início da noite de ontem (12), por volta das 18h15, um tombamento de caminhão foi registrado na rodovia PR-092, no km 354, no trecho que liga Santo Antônio da Platina/PR a Barra do Jacaré/PR.

O veículo envolvido no acidente foi um Mercedes-Benz/1620, com placas de Tupã-SP. O condutor, um homem de 50 anos, não se feriu. O teste de etilômetro realizado no motorista apresentou resultado negativo (0,0 mg/l).

De acordo com as informações colhidas no local pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão trafegava no sentido Santo Antônio da Platina/Barra do Jacaré quando, nas proximidades do km 354, em uma curva acentuada e declive, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo tombou às margens direita da rodovia.