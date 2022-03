Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro de 76 anos morreu na tarde desta sexta-feira (25), após o veículo que ele conduzia sair da pista e colidir contra árvores à margem da PR-092, em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 14h no Km 322+100m. O caminhão Mercedes Bens, com placas de Santo Antônio da Platina/PR, seguia sentido Joaquim Távora quando o motorista perdeu o controle da direção e desceu uma pequena ribanceira chocando-se contra árvores.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a vítima já estava em óbito. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho/PR.

A Polícia Civil investiga a causa do acidente.