Uma caminhonete Ford Ranger roubada em um assalto ocorrido em Santo Antônio da Platina na quinta-feira (17) foi localizada pela Polícia Militar do município horas depois, abandonada no bairro Porto Seguro.

A Polícia Militar informou que o veículo foi tomado em um assalto a uma residência na Vila Coelho e em diligências as equipes conseguiram fazer a localização da caminhonete, que foi encaminhada para os procedimentos de restituição ao proprietário.

Até o momento ninguém foi preso.