Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os candidatos ao governo e a deputados estadual e federal apoiados pelo prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, fizeram votação expressiva no município nas eleições deste domingo (02), liderando os votos para seus respectivos cargos.

O governador Ratinho Júnior, o deputado estadual Mauro Moraes e o deputado federal Pedro Lupion não só foram os mais votados como tiveram votações históricas nas urnas de Jacarezinho nestas eleições.

Ratinho Júnior conquistou expressivos 12.402 votos, que representam quase 60% dos votos válidos no município. A título de comparação, a votação foi ainda maior que em 2018, quando o governador teve 10.072 votos, ou 50% da preferência do eleitorado de Jacarezinho.

Quem também registrou uma marca histórica no município foi Mauro Moraes, com 5.883 votos (o equivalente a 28%), em uma das maiores votações a deputado estadual já feita nas urnas de Jacarezinho.

Outro desempenho eleitoral dos maiores já obtidos em Jacarezinho foi do deputado federal Pedro Lupion, dono de 5.398 votos nas urnas do município, ou 25% da preferência do eleitorado local.

O detalhe é que as votações de Mauro Moraes e Pedro Lupion não só cresceram no comparativo com os votos obtidos por eles nas eleições de 2018 como tiveram ampla vantagem sobre os demais concorrentes no pleito atual.

Mauro Moraes fez praticamente o triplo de votos do segundo colocado e quase o quádruplo de votos do terceiro, enquanto Pedro Lupion teve mais que o dobro da votação conquistada pelo candidato que terminou em segundo lugar nas urnas de Jacarezinho.

Os números são motivos de comemoração e agradecimento para o prefeito Marcelo Palhares. “É uma alegria muito grande ver essa votação tão grande de pessoas que são parceiras de Jacarezinho e têm participação fundamental neste processo de progresso que vivemos. Faço questão de agradecer a toda população de Jacarezinho que entendeu a importância de mantermos essa parceria e retribuiu esse empenho dos nossos candidatos junto a Jacarezinho com uma votação maciça”.