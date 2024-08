Um carro de luxo foi flagrado a 195 km/h em um trecho com velocidade máxima de 110 km/h, na BR-163, em Toledo, no oeste do Paraná, nesta terça-feira (13).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), considera-se uma margem de erro do equipamento de medição, com isso, “essa velocidade que passa a ser considerada para efeitos de infração de trânsito, é a de 181 km/h”.

O condutor deve ser punido com multa gravíssima de R$ 880,41, sete pontos na CNH, além da suspensão do direito de dirigir.

Maiores velocidades registradas no Paraná

A maior velocidade considerada no ano de 2024 foi a de um motorista de um GM Cruze, flagrado no dia 11 de maio, na BR-376 em Tibagi (PR), a 198 km/h.

Em 2°, um motorista foi flagrado dirigindo um Hiundai Elantra a 184 km/h na BR-376, em Guairaçá, no noroeste do Paraná, no dia 28 de janeiro.

Por último, o condutor do Volvo S60, flagrado a 195 km/h nesta terça (13).