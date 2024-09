A Companhia de Habitação do Paraná entregou nesta sexta-feira (27) o Conjunto Habitacional Jácomo Domingues Mio aos 50 novos proprietários, obra custeada com recursos do Tesouro do Estado, no município de Ribeirão Claro. Ao todo, o governo estadual investiu R$ 5,9 milhões no empreendimento, sendo R$ 5,2 milhões para as construções das casas e mais R$ 690 mil para subsidiar o valor dos imóveis para 46 famílias por meio do Programa Casa Fácil – modalidade financiamento.

Coordenada pela Cohapar, a concessão do desconto estadual de R$ 15 mil é destinado ao público com renda mensal de até três salários mínimos e que esteja enquadrado aos demais critérios do programa. A Companhia também ficou responsável pela contratação da construtora e fiscalização de todas as etapas da obra até a entrega, assim como o cadastramento dos pretendentes.

A contrapartida municipal se deu com a doação do terreno e execução da infraestrutura externa do conjunto. A instalação da rede de energia elétrica foi realizada pela CPFL e a parceria com a Samae garantiu o fornecimento dos materiais para as redes de água e esgoto, sem custo adicional aos moradores.

As unidades habitacionais têm diferentes metragens, com 44,47 m², 48,35 m² e 51,23 m², o último para o modelo adaptado à pessoa com deficiência. São divididas em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa e construídas em terrenos de 240m², o que viabiliza futuras ampliações.

Os imóveis podem ser quitados em até 420 meses, não há cobrança de entrada e as taxas de juros são de 2% ao ano. As prestações mensais vão de R$ 318 a R$ 640, custo bem abaixo da média do aluguel praticado na cidade.

REALIZAÇÃO – A insegurança por não ter uma moradia e precisar morar de favor não é mais uma preocupação para o servente-geral Jailson Alves da Silva, 32 anos. Ele, a esposa Michele de Freitas da Silva, 29 anos, e os quatro filhos, iniciam uma nova etapa de vida, graças à ajuda do Casa Fácil Paraná.

“É um sentimento de muita felicidade, uma conquista mesmo. Morávamos em imóvel cedido e fazia sete anos que a gente esperava por isso. Esse subsídio do governo veio na hora certa, foi o que ajudou a realizar esse sonho”, disse Michele. A família agora só pensa em mudar o quanto antes e já planeja as benfeitorias no novo lar.