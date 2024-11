Um grave acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão foi registrado no entroncamento das rodovias PR-092 e PR-958, em Wenceslau Braz/PR, na tarde de domingo (17).

O acidente ocorreu por volta das 16h, quando uma caminhonete Toyota Hilux, com placas de Castro-PR, que trafegava pela PR-958, colidiu transversalmente com um caminhão DAF XF, placas de São José do Ouro-RS, que seguia pela PR-092. Após a colisão, a caminhonete capotou.

O condutor da caminhonete, de 74 anos, e os passageiros ficaram feridos. As demais vítimas, com 72, 13 e 11 anos de idade e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Wenceslau Braz. Já o condutor do caminhão, não ficou ferido.