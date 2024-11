Um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde de ontem (25), por volta das 16h05, na BR-153, km 45, em Santo Antônio da Platina/PR, deixou duas pessoas gravemente feridas. A colisão envolveu um veículo GM Astra e uma motocicleta.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a passageira do automóvel e o condutor da motocicleta foram socorridos e encaminhados para o hospital local com lesões graves.

O condutor do Astra foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou um resultado de 1,19 mg/L de álcool no ar alveolar, configurando crime de direção sob efeito de álcool. Diante da constatação, o homem foi detido em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A imprudência do condutor do GM Astra, que dirigia sob efeito de álcool, pode ter sido um dos fatores que contribuíram para a ocorrência.