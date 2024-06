Uma grave colisão frontal na manhã de ontem, domingo (23), tirou a vida de uma mulher e deixou um homem ferido na PR-092, em Joaquim Távora. O acidente aconteceu por volta das 10h15, no km 304 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um caminhão articulado trafegava no sentido decrescente da rodovia quando colidiu frontalmente com um Chevrolet Onix que seguia em sentido oposto. A condutora do Onix, Lana Rovina dos Santos, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já o motorista do caminhão, de 49 anos, foi encaminhado ao Pronto Socorro de Joaquim Távora com ferimentos.

Há cerca de cinco anos, Lana perdeu o marido também em consequência de um acidente de trânsito.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. As autoridades investigam o caso.